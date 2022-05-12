Европейцам предрекли потерю отпуска из-за санкций против России

Ввиду уязвимости экономик европейских стран от антироссийских санкций пляжный туризм назвали возможностью избежать больших потерь от рецессии. Об этом пишет The Wall Street Journal (WJS).

По мнению экспертов, пляжный туризм может стать последней надеждой и «толчком» для экономик европейских стран, в частности государств южной Европы. Так, в условиях резкого замедления экономического развития, вызванного ростом цен на энергоносители и снижением покупательной способности, путешественники скорее предпочтут потратить свои сбережения на отдых.

«Несмотря на то, что европейцам придется воздерживаться от дорогостоящих покупок, они, тем не менее, захотят снова отправиться в отпуск на пляжи, так как долгое время пандемия коронавируса не позволяла им этого сделать», — предрек Хольгер Шмидинг, экономист немецкого Berenberg Bank.

Экономисты считают, что цены на энергоносители могут вырасти еще больше, так как Запад сокращает глобальные поставки углеводородов. В это же время высокая стоимость электроэнергии, топлива для отопления и бензин будет ограничивать расходы домохозяйств на другие товары и услуги — результатом станет падение покупательной способности европейцев.