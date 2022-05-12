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47 минут назад

Российский блогер назвал преимущества Киргизии перед Турцией для туристов

runews24.ru

Российский турист в блоге на «Яндекс.Дзен» поделился впечатлениями от отдыха в Киргизии, сравнив его с отпуском в Турции или Сочи.

Блогер назвал преимущества Киргизии перед Турцией для туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам блогера, уровень туристической инфраструктуры на озере Иссык-Куль, где прошел отдых, может составить конкуренцию Турции и Сочи. При этом цены оказались намного демократичнее. Например, перелет обошелся в 19 тысяч рублей.

Цены на питание также порадовали туриста. По его словам, на рынке можно купить хлеб по 25 сом, а тарелку настоящего плова – за 50 сом, учитывая, что курс сома колеблется от 0,8 до 1 рубля.

Отметил турист и отсутствие лишних сложностей в пересечении границы.

«Республика готова принимать россиян по внутреннему паспорту»,

– написал он.

Более того, многие в Киргизии говорят по-русски. Блогер похвалил и восточный колорит: «Прогулка по местному базару – это уже как экскурсия».

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