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1 час назад

Туристов на Шри-Ланке снова попросили не покидать отели из-за массовых протестов

Lenta.ru

Власти Шри-Ланки снова продлили действие комендантского часа — особый режим в стране будет действовать еще сутки, до 06:00 пятницы, 13 мая. Об этом сообщается на сайте правительства.

Туристов на Шри-Ланке попросили не покидать отели из-за протестов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, из-за массовых беспорядков общенациональный комендантский час продлили на сутки — действующий до 07:00 (по местному времени) четверга, 12 мая, режим был снят на полдня и вновь введен с 14:00 до 06:00 следующего дня, 13 мая. Туристов и жителей острова попросили не покидать отели и дома, на работу разрешили выходить только сотрудникам служб первой необходимости.

Ранее путешественников, отдыхающих на Шри-Ланке, также просили не покидать территорию отелей. Отмечалось, что на острове сохраняется напряженная ситуация с массовыми акциями протеста.

Ранее в мае президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса ввел в стране режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за массовых акций протеста, причиной которых послужил экономический кризис. Решение было принято властями после того, как профсоюзы объявили забастовку с требованием отставки действующего главы государства.

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