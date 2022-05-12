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2 часа назад

Составлен портрет типичного калининградского туриста

Kaskad.tv

Большинство туристов за 2021 год в Калининградской области были женщины среднего возраста из Москвы, Подмосковья и Петербурга. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на туристическом форуме в Светлогорске в среду, 11 мая.

Составлен портрет типичного калининградского туриста
Фото: Kaskad.tvKaskad.tv

«То, что женщин приезжает больше, чем мужчин, это такой яркий показатель, он нам позволяет ориентироваться, поскольку женщины покупают больше — особенно сувениров. Они стараются привезти подарки всем: друзьям, родным, коллегам, соседям. Следовательно, этот сегмент должен быть максимально широким», — отметил Ермак.

Также отмечается, ч о туристы активно покупают сувенирную продукцию из янтаря и оставляют в ресторанах и кафе в среднем чуть больше тысячи рублей.

В конце 2021 года Ермак также говорил о среднестатистическом калининградском туристе: с прошлого сезона его портрет не изменился.

Новости путешествий,Андрей Ермак,
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