Составлен портрет типичного калининградского туриста

Большинство туристов за 2021 год в Калининградской области были женщины среднего возраста из Москвы, Подмосковья и Петербурга. Об этом сообщил министр по культуре и туризму Андрей Ермак на туристическом форуме в Светлогорске в среду, 11 мая.

«То, что женщин приезжает больше, чем мужчин, это такой яркий показатель, он нам позволяет ориентироваться, поскольку женщины покупают больше — особенно сувениров. Они стараются привезти подарки всем: друзьям, родным, коллегам, соседям. Следовательно, этот сегмент должен быть максимально широким», — отметил Ермак.

Также отмечается, ч о туристы активно покупают сувенирную продукцию из янтаря и оставляют в ресторанах и кафе в среднем чуть больше тысячи рублей.