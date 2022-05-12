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38 минут назад

Как заказать еду в самолет в Сочи

РИА "ФедералПресс"

У пассажиров, улетающих из Сочи, появится возможность поесть борщ, сало и барсучий жир на борту самолета. О новой услуге рассказали на официальном канале международных аэропортов Сочи, Краснодара и Анапы.

Как заказать еду в самолет в Сочи
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Упакуем заказ, чтобы вы могли взять в полет блюда из ресторанов аэропорта», – говорится на сайте партнера аэропорта.

Предлагается выбрать, где пассажир будет есть: до регистрации, по прилету, в самолете или у гейтов. Затем можно ознакомиться с меню нескольких ресторанов и выбрать все, что захочется.

Например, можно заказать еду в самолет из меню разных ресторанов: есть борщ, оливье, сельдь под шубой, вареники с вишней, сало по рецептам староверов, сало «Три поросенка», жир барсучий, клюква сушеная. Цены от 499 рублей за позицию.

Организаторы отмечают, что такой способ заказа еды в самолет интересен тем, что не надо ждать очередь и можно подкрепиться в любой момент, а заказ сформировать, находясь где угодно. Кроме того, можно заказать цветы и любые сувениры.

Ранее «ФедералПресс» писал, полиция проверяет видео о шашлыке из дельфина в Анапе.

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