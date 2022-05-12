Отсутствие россиян нанесет ущерб европейскому туризму

Поскольку Европейский союз запретил полеты российских самолетов в своем воздушном пространстве, популярные курорты Европы, очевидно, останутся этим летом без россиян.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

Согласно статистике, в 2021 году Россия заняла пятое место в мире по количеству международных вылетов с показателем 13,7 млн.

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При этом в прошлом году почти 20 процентов всех поездок, как внутри страны, так и за рубеж, пришлись на июнь и июль. Путешественники из России потратили в общей сложности 22,5 миллиарда долларов в 2021 году. Таким образом, Россия вошла в топ-10 мировых рынков по общему объему расходов туристов на отдыхе за границей.

Традиционно в начале лета россияне устремлялись в теплые европейские страны — за солнцем, морем и пляжами. Однако в нынешнем году этого не случится, что не пойдет на пользу срокам восстановления Европы после COVID-19.

В пятерку самых популярных направлений для туристов из России в 2021 году вошли Италия и Кипр —они-то, по всей видимости, почувствуют самый сильный экономический удар от падения турпотока.

Формально, на долю России пришлось всего 6 процентов от общего числа иностранцев на Кипре — цифры не являются решающими для любого направления. Однако, с учетом сезонных и ценовых факторов Россия остается важным рынком для экономики острова.

Интересно, что согласно опросу потребителей, проведенному в III квартале 2021 года, 61 процент россиян заявили, что они собираются на Средиземное море и в следующем году.

Эксперты отмечают, что покупательная способность россиян помогла многим международным направлениям прошлым летом — именно российские туристы отправились путешествовать в то время, когда пандемия сеяла массовый страх и неопределенность во всем мире.

Все это демонстрирует важность России как международного туристического рынка, которого будет очень не хватать многим направлениям уже буквально через пару недель.