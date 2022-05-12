Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+18° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
8 часов назад

Пассажиропоток аэропорта Сочи на майских праздниках составил 328 тыс. человек

ТАССиещё 1

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи обслужил на майские праздники более 328 тыс. человек, что на 10% меньше результатов прошлого года, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Количество обслуженных пассажиров с 30 апреля по 10 мая составило более 328 тыс. человек, что, учитывая сопутствующие сложности, всего лишь на 10% меньше результатов прошлого 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.

Так, на внутренних направлениях пассажиропоток составил 293 631 человек, а на международных - 34 920 человек. Средняя загрузка на рейсах составила 83%.

Наиболее популярными внутренними направлениями в майские праздники текущего года стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Красноярск. Из зарубежных направлений: Ереван, Стамбул, Ташкент, Бодрум.

Ранее сообщалось, что неблагоприятные погодные условия в начале мая в Москве и Сочи привели к отмене части рейсов и задержкам.

Новости путешествий,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители