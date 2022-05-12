Пассажиропоток аэропорта Сочи на майских праздниках составил 328 тыс. человек

СОЧИ, 12 мая. /ТАСС/. Международный аэропорт Сочи обслужил на майские праздники более 328 тыс. человек, что на 10% меньше результатов прошлого года, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Количество обслуженных пассажиров с 30 апреля по 10 мая составило более 328 тыс. человек, что, учитывая сопутствующие сложности, всего лишь на 10% меньше результатов прошлого 2021 года", - говорится в распространенном сообщении.

Так, на внутренних направлениях пассажиропоток составил 293 631 человек, а на международных - 34 920 человек. Средняя загрузка на рейсах составила 83%.

Наиболее популярными внутренними направлениями в майские праздники текущего года стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Красноярск. Из зарубежных направлений: Ереван, Стамбул, Ташкент, Бодрум.