Зарубежные компании отказались продавать круизы россиянам

Несколько международных круизных компаний приостановили сотрудничество с Россией. Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises не подтверждают новые бронирования по круизам, cообщает Ассоциация туроператоров России.

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Впрочем, россияне, уже купившие морские туры, смогут отправиться в путешествие.

Уточняется, что агенты — партнеры Costa Cruises — получили от оператора сообщение, что больше не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории России, Белоруссии, а также на территориях ДНР и ЛНР».

В Costa Cruises пояснили, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств.