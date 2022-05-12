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1 час назад

Несколько зарубежных компаний отказались продавать круизы россиянам

BFM.RUиещё 7

Несколько международных круизных компаний приостановили сотрудничество с Россией. Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises не подтверждают новые бронирования по круизам, cообщает Ассоциация туроператоров России.

Зарубежные компании отказались продавать круизы россиянам
Фото: BFM.RU - лента новостей бизнесаBFM.RU - лента новостей бизнеса

Впрочем, россияне, уже купившие морские туры, смогут отправиться в путешествие.

Уточняется, что агенты — партнеры Costa Cruises — получили от оператора сообщение, что больше не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории России, Белоруссии, а также на территориях ДНР и ЛНР».

В Costa Cruises пояснили, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств.

В то же время не все крупные компании ушли с российского рынка. Среди них, например, MSC Cruises, которая продолжает работать с Россией в обычном режиме.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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