Зарубежные компании отказались продавать круизы россиянам

Несколько международных круизных компаний приостановили сотрудничество с Россией. Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Costa Cruises не подтверждают новые бронирования по круизам, cообщает Ассоциация туроператоров России.
Впрочем, россияне, уже купившие морские туры, смогут отправиться в путешествие.
Уточняется, что агенты — партнеры Costa Cruises — получили от оператора сообщение, что больше не будут принимать заявки на круизы от «граждан, проживающих на территории России, Белоруссии, а также на территориях ДНР и ЛНР».
В Costa Cruises пояснили, что такое решение связано с санкциями против РФ со стороны ряда государств.
В то же время не все крупные компании ушли с российского рынка. Среди них, например, MSC Cruises, которая продолжает работать с Россией в обычном режиме.