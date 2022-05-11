Российские турагентства запустили распродажу туров в Турцию

«Сниженные цены призваны стимулировать продажи туров. Очевидно, места на рейсах у многих туроператоров сейчас "подгорают": с 11 до 25 мая — традиционно провальные даты. В этом году сезонное падение спроса усугубляется еще и в связи с коротким окном продаж»,

Отмечается, что спецпредложения на ближайшие даты можно найти с вылетом из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, туристам предлагают отправиться в Анталью из Северной столицы 13 мая на шесть ночей за 25 тысяч рублей с питанием по системе «все включено», разместившись в одном из трехзвездочных отелей — Bin Billa Hotel в Аланье или в Park Marina Hotel в Кемере. Отдых с проживанием в гостинице категории четыре звезды Selenium Hotel или в Adalin Resort Kemer обойдется в 26 тысяч рулей с человека.