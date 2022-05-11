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1 час назад

РЖД в майские праздники перевезли 4,4 млн пассажиров

ТАССиещё 2

"Российские железные дороги" в период майских праздников с 28 апреля по 10 мая перевезли около 4,4 млн пассажиров, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

РЖД в майские праздники перевезли 4,4 млн пассажиров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С 28 апреля по 10 мая поездами дальнего следования перевезено около 4,4 млн пассажиров. Это на 9,4% больше, чем в прошлом году, и соответствует уровню внутрироссийских перевозок в доковидном 2019 году",

- говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что на майские праздники было назначено 530 дополнительных поездов на наиболее востребованных маршрутах между Москвой и Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Псковом, Казанью, Смоленском, Волгоградом, Челябинском и другими городами.

Популярными стали направления на курорты Черноморского побережья и Северного Кавказа. Дополнительно на эти направления было назначено 94 состава и перевезено 787 тыс. пассажиров.

Также в компании отметили, что между Москвой и Санкт-Петербургом на майских праздниках было перевезено более 418 тыс. человек, из них более 207 тыс. - поездами "Сапсан".

Новости путешествий,РЖД,
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