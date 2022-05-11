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2 часа назад

Пассажир без опыта в одиночку посадил самолет из-за потерявшего сознание пилота

Lenta.ruиещё 2

В США пассажир без опыта управления летательными аппаратами в одиночку посадил легкомоторный самолет после того, как у пилота возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщает CNN.

Пассажир сам посадил самолет из-за потерявшего сознание пилота
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как уточняет телеканал, инцидент произошел на борту самолета Cessna, который следовал из международного аэропорта на Багамах во Флориду. Примерно в 70 милях (112 километрах) к северу от пункта назначения пилот упал в обморок. Тогда пассажир незамедлительно сообщил о ситуации авиадиспетчеру, и тот начал давать ему инструкции по посадке самолета.

В итоге воздушное судно благополучно приземлилось в международном аэропорту Палм-Бич во Флориде. При этом пилота, который потерял сознание, доставили в больницу. Также известно, что представитель Федерального управления гражданской авиацией США (FAA) подтвердил, что они расследуют инцидент, и добавил, что у командира были проблемы со здоровьем, но не предоставил более подробной информации о его состоянии.

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