Пассажир сам посадил самолет из-за потерявшего сознание пилота

В США пассажир без опыта управления летательными аппаратами в одиночку посадил легкомоторный самолет после того, как у пилота возникли проблемы со здоровьем. Об этом сообщает CNN.

Как уточняет телеканал, инцидент произошел на борту самолета Cessna, который следовал из международного аэропорта на Багамах во Флориду. Примерно в 70 милях (112 километрах) к северу от пункта назначения пилот упал в обморок. Тогда пассажир незамедлительно сообщил о ситуации авиадиспетчеру, и тот начал давать ему инструкции по посадке самолета.