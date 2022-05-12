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31 минуту назад

Несколько круизных компаний приостановили продажи туров россиянам

Вечерняя Москваиещё 7

Несколько круизных компаний, в том числе Costa Cruises, приостановили продажи круизов для российских граждан. Об этом сообщили в четверг, 12 мая, в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ.

Круизные компании приостановили продажи туров россиянам
Фото: АГН МоскваАГН Москва

По данным АТОР, компании не подтверждают новые бронирования. При этом те граждане РФ, которые купили круизы заранее, смогу отправиться в путешествие.

— Так например, агенты — партнеры Costa Cruises — получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в сообщении на сайте Ассоциации.

Некоторые западные компании начали вводить антироссийские санкции после действий России на международной арене. 24 февраля президент страны Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требовала незамедлительных действий.

Новости путешествий,Владимир Путин,Ассоциация туроператоров России,
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