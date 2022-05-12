Круизные компании приостановили продажи туров россиянам

Несколько круизных компаний, в том числе Costa Cruises, приостановили продажи круизов для российских граждан. Об этом сообщили в четверг, 12 мая, в пресс-службе Ассоциации туроператоров РФ.

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По данным АТОР, компании не подтверждают новые бронирования. При этом те граждане РФ, которые купили круизы заранее, смогу отправиться в путешествие.

— Так например, агенты — партнеры Costa Cruises — получили от оператора сообщение, что более не будут принимать заявки на круизы от граждан, проживающих на территории Российской Федерации, Республики Беларусь, а также на территории Донецкой и Луганской областей Украины, — говорится в сообщении на сайте Ассоциации.