Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+17° в 
USD 68.84EUR 72.63
Войти в почту
12 минут назад

Туроператоры рассказали, на сколько подорожал отдых в отелях Турции

Москва24

Владельцы турецких отелей повысили цены для российских туристов в нынешнем летнем сезоне максимум на 10%. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России. В АТОР отметили, что вопрос цен является ключевым на фоне транспортного кризиса, особенно в Анталье, где в прошлом году побывали почти 40% россиян.

На сколько подорожал отдых в отелях Турции
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Сегодня туристы летят рейсами Turkish Airlines, на которых туроператоры блокируют места. Однако это дороже, чем чартеры.

"Условия перелета и сервис на Turkish Airlines выше, а маршрут теперь удлинен – облет идет через страны Европы. Турецкие отельеры сдерживают рост тарифов на проживание, чтобы стоимость турпакета для россиян была приемлемой",

– говорится в сообщении.

При этом эксперты ожидают сокращения туристического потока из России на 16% в сравнении с прошлым годом. По их прогнозам, доля россиян в отелях Турции будет на уровне 25–30%.

Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали о зарубежных направлениях отдыха для россиян весной, за исключением Турции и Египта. Дешевле всего можно поехать в ОАЭ или на Шри-Ланку. Недельный отдых на одного обойдется там в 50–55 тысяч рублей.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители