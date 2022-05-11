Раскуплены билеты из Москвы в Питер на июньские праздники

На июньские праздники из Москвы в Санкт-Петербург образовался дефицит железнодорожных билетов. К примеру, на вечер 10 июня – когда после работы и отправится основной поток туристов – мест на обычных поездах уже нет (приобрести их еще могут инвалиды), а на «Сапсан» остались лишь самые дорогие билеты.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

На «Сапсан», отправляющийся 10 июня в 19:30, согласно сайту РЖД, сейчас есть только места в первом классе по 21 500 руб. На поезд отправлением в 20:50 еще можно успеть купить билеты в бизнес-классе по 13 500 руб.

В такой ситуации дешевле в эти дни добраться в Северную столицу самолетом. «Аэрофлот» предлагает вечерние рейсы из Москвы (17:10, 18:45, 19:55, 20:30, 21:00, 21:30) по 6600 руб.

У S7 цены на это же число варьируются от 6800 до 7150 руб. (17:50, 19:50 и 23:50).

В связи с этим представитель одной из питерских турфирм обратилась к главе Ростуризма Зарине Догузовой в ее телеграм-канале с просьбой повлиять на РЖД, чтобы добавили поезда или вагоны из Москвы в Питер в праздники с 11 по 13 июня.

«Отели пустые есть, желающих поехать море. Билетов нет уже не только на "Сапсаны", но и на ночные поезда. Авиабилеты – от 7 тыс. руб. Как вот ездить по России? С удовольствием. Но не доедешь»,

– отмечает подписчица.