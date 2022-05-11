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1 час назад

Лаос полностью открывается для туристов

Lenta.ru

Власти Лаоса объявили о полном открытии страны для туризма — для полностью вакцинированных путешественников отменяются все ограничения на въезд. Об этом сообщил официальный представитель правительства республики Тхиппакон Чантхавонгса, пишет Laotian Times.

Лаос полностью открывается для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, еще одна азиатская страна решила полностью снять введенные из-за пандемии COVID-19 ограничения для иностранных туристов. Отмечается, что после опроса общественного мнения и консультаций с экспертами власти Лаоса определили новые меры для въезда в страну: начиная с 9 мая вакцинированным путешественникам не нужно предоставлять результаты ПЦР-теста или проходить тестирование на коронавирус по прибытии.

Непривитым потребуется сдать экспресс-тест на антиген (не более чем за 48 часов до вылета). Кроме того, туристы будут обязаны сами нести все расходы по медицинскому лечению в случае заражения коронавирусом.

Также возобновляется работа развлекательных заведений: караоке-баров и ночных клубов.

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