В Анталье опровергли информацию о массовой продаже отелей

Никакой массовой продажи гостиниц и отелей в Анталье нет. На курорте хватает работающих средств размещения, чтобы принять всех желающих отдохнуть российских туристов. Об этом журналистам рассказал глава Торгово-промышленной палаты провинции Давут Четин, комментируя сообщения СМИ о кризисе на отельном рынке Антальи.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

В частности, на минувших выходных некоторые турецкие издания опубликовали статистику онлайн-платформы объявлений Sahibinden. Согласно представленным данным, сейчас в Турции выставлено на продажу порядка 700 средств размещения в туристических регионах. При этом некоторые журналисты сделали выводы, что это говорит о серьезных сложностях в гостиничном секторе.

«В масштабах всей республики на реализацию выставлено около 700 гостиниц, но число таких объектов в самой Анталье не превышает 100. Если учесть, что в нашей провинции насчитывается более 2 тыс. средств размещений, цифра в 100 отелей выглядит абсолютно нормальной, это совсем небольшой процент в объемах всего рынка»,

– пояснил Давут Четин.