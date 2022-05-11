Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+9° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

В Анталье опровергли информацию о массовой продаже отелей на курорте

TourDom

Никакой массовой продажи гостиниц и отелей в Анталье нет. На курорте хватает работающих средств размещения, чтобы принять всех желающих отдохнуть российских туристов. Об этом журналистам рассказал глава Торгово-промышленной палаты провинции Давут Четин, комментируя сообщения СМИ о кризисе на отельном рынке Антальи.

В Анталье опровергли информацию о массовой продаже отелей
Фото: tourdom.rutourdom.ru

В частности, на минувших выходных некоторые турецкие издания опубликовали статистику онлайн-платформы объявлений Sahibinden. Согласно представленным данным, сейчас в Турции выставлено на продажу порядка 700 средств размещения в туристических регионах. При этом некоторые журналисты сделали выводы, что это говорит о серьезных сложностях в гостиничном секторе.

«В масштабах всей республики на реализацию выставлено около 700 гостиниц, но число таких объектов в самой Анталье не превышает 100. Если учесть, что в нашей провинции насчитывается более 2 тыс. средств размещений, цифра в 100 отелей выглядит абсолютно нормальной, это совсем небольшой процент в объемах всего рынка»,

– пояснил Давут Четин.

Он также отметил, что 2020 и 2021 годы были для турбизнеса Турции достаточно сложными из-за пандемии коронавируса. Некоторые отельеры в таких условиях действительно не смогли справиться с кризисом, несмотря на различную господдержку. Однако сейчас индустрия гостеприимства в стране, несмотря на некоторый спад турпотока в связи с ситуацией на Украине, чувствует себя вполне уверенно.

Новости путешествий,Торгово-промышленная палата,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители