За время майских праздников Петербург посетили 560 тысяч туристов

Около 560 тысяч туристов посетили Санкт-Петербург во время майских праздников в 2022 году.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Большую часть туристов составили россияне, проживающие в разных городах: Москве, Подмосковье, на Урале и в Сибири. Немалую часть гостей города составили семьи с детьми и пары, сообщает ФАН.

— Мы видим, насколько сочетание туристских предложений классического и современного Петербурга привлекает туристов, а неизменно высокий уровень гостеприимства делает наш город лидирующим направлением для путешествий,

— отметил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.