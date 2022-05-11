Особенности перелета на Turkish Airlines

Татьяна Дмитрова поделилась отзывом о перелете в Турцию на рейсе Turkish Airlines TК 3651 Москва – Анталья 10 мая. К обсуждению подключились и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома», оставившие около 200 комментариев.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Приехала за 2,5 часа до вылета, очередь на регистрацию – менее 10 минут, "девушка в образе" за стойкой, если попросите, может выписать место около прохода или около окна»,

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– описала процесс регистрации Татьяна Дмитрова. Таможню тоже прошла быстро: лимит в 10 тыс. долларов не проверяли.

А вот ценами Внуково не порадовал: зеленый чай в бумажном стаканчике обошелся в 465 руб. Омлет, больше напоминающий подошву, – 495 руб. Впечатления читателей от аэропорта оказались схожими: в комментариях они высказали целый ряд претензий – от дороговизны, посредственной уборки и сломанных розеток до меню, не соответствующего статусу бизнес-зала.

Зато авиакомпания Turkish Airlines получила похвальные отзывы: «Во время полета кормят вкусно – на выбор паста с томатным соусом и сыром или meat and rice (котлетки по-турецки), из алкоголя – красное и белое вино».

Несмотря на окончание майских праздников, рейс был полностью заполнен – главным образом, это были туристы ANEX Tour. Во всяком случае, потом к трансферной стойке очередь выстроилась только к этому туроператору, написала Татьяна.

По прилете в Турцию прохождение контроля организовано без лишних формальностей: «Подошел к кабинке, сказал "Привет", получил штамп в паспорт, свободен». Выдача багажа тоже не вызвала никакого негатива.

«Было минутное столпотворение около ленты, мы по-джентльменски пропустили англичан, потом и наши чемоданы выкатились. В общем, никакого хайпа. Можно лететь!»

– заключает автор.

В процессе обсуждения вскрылись некоторые особенности. Так, строгость в соблюдении ковидных правил явно ослаблена. Во время регистрации на рейс Turkish Airlines в Москве никто не поинтересовался, есть ли ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Хотя, как отметила Татьяна, «все стояли с бумажками наготове». То же самое касалось и масок. «Перед посадкой во Внуково громкоговоритель сообщал, что на борт допускаются пассажиры в масках. На деле каждый решает сам, стюардессы не требуют». Однако, по словам читателей, раз на раз не приходится. Несколько комментаторов отметили, что ПЦР-тест или сертификат для въезда в Турцию у них проверяли.