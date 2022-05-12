10 городов Европы, где работать так же комфортно, как и отдыхать

Аналитики британского поисковика Holidu.co.uk разработали новый «Индекс баланса между работой и личной жизнью», чтобы выяснить, в каких городах Европы соотношение «дом — офис — дом» оптимальное, то есть удобное и комфортное для местных жителей.

Во время пандемии нормальные граждане во многих странах были вынуждены работать из дома. При этом недоступны были походы в кино и бары, встречи с друзьями.

Концепция удаленной работы продолжает оставаться популярной и сегодня, несмотря на отмену ограничений, связанных с COVID-19.

В результате размываются границы между профессиональным и личным, многие испытывают эмоциональное выгорание, работая из дома, при этом работают больше часов, чем положено. Установление здорового баланса между временем, связанным с рабочими процессами, и личными делами стало очень важной темой. Оказалось, что не во всех странах это соотношение одинаково — во всяком случае, к такому выводу пришли создатели нового «Индекса баланса между работой и личной жизнью».

Города Европы были ранжированы с учетом таких факторов, как среднее количество отработанных часов в год, время в пути до офиса и продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Принимались во внимание и человеческие, житейские показатели: средняя продолжительность сна каждую ночь, возможность и периодичность отпусков за границей в год, уровень счастья/благополучия и уровень дохода на каждого члена семьи.