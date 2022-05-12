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1 час назад

10 городов Европы, где работать так же комфортно, как и отдыхать

TURIZM.RUиещё 3

Аналитики британского поисковика Holidu.co.uk разработали новый «Индекс баланса между работой и личной жизнью», чтобы выяснить, в каких городах Европы соотношение «дом — офис — дом» оптимальное, то есть удобное и комфортное для местных жителей.

10 городов Европы, где работать так же комфортно, как и отдыхать
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Во время пандемии нормальные граждане во многих странах были вынуждены работать из дома. При этом недоступны были походы в кино и бары, встречи с друзьями.

Концепция удаленной работы продолжает оставаться популярной и сегодня, несмотря на отмену ограничений, связанных с COVID-19.

В результате размываются границы между профессиональным и личным, многие испытывают эмоциональное выгорание, работая из дома, при этом работают больше часов, чем положено. Установление здорового баланса между временем, связанным с рабочими процессами, и личными делами стало очень важной темой. Оказалось, что не во всех странах это соотношение одинаково — во всяком случае, к такому выводу пришли создатели нового «Индекса баланса между работой и личной жизнью».

Города Европы были ранжированы с учетом таких факторов, как среднее количество отработанных часов в год, время в пути до офиса и продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Принимались во внимание и человеческие, житейские показатели: средняя продолжительность сна каждую ночь, возможность и периодичность отпусков за границей в год, уровень счастья/благополучия и уровень дохода на каждого члена семьи.

Итак, вот ТОП-10 самых комфортных городов Европы с точки зрения возможностей жить и работать без стресса.
  1. Копенгаген, Дания
  2. Рейкьявик, Исландия
  3. Осло, Норвегия
  4. Хельсинки, Финляндия
  5. Стокгольм, Швеция
  6. Франкфурт, Германия
  7. Линц, Австрия
  8. Клагенфурт, Австрия
  9. Ден Хааг, Нидерланды
  10. Базель, Швейцария
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