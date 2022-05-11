В Кузбассе запретят прямые авиарейсы на теплый курорт

С начала лета из Кемеровской области запустят воздушные рейсы до популярного российского курорта.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Вылеты по направлению "Новокузнецк – Сочи" на воздушном судне Boeing 737-800 начнут выполняться уже со следующего месяца. Запланировано 189 пассажирских мест.

Самолет будет отправляться из южной столицы региона в город-курорт с 1 июня по средам и субботам в 10:35. Время в пути – 5 часов 25 минут. Прилетать в Сочи самолет будет в 12:00 по местному времени.

Вернуться в Новокузнецк пассажиры смогут в эти же дни недели. Вылет в соответствии со временем сочинского аэропорта состоится в 00:30, а прилет в кузбасский город – в 09:25, о чем сообщили в Международном аэропорте Спиченково.