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51 минуту назад

Туристка из России с ребенком осталась на улице на Кипре

Lenta.ru

Российская туристка полетела на Кипр дикарем и рассказала о том, как она осталась без жилья по ошибке сотрудницы отеля. Историю девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Туристка из России с ребенком осталась на улице на Кипре
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам путешественницы, она заранее забронировала для себя и ребенка отдельную комнату в хостеле. Однако по приезде оказалось, что номер занят другими постояльцами. Читательнице портала предложили разместиться в общей комнате с другими гостями, но этот вариант ей не подходил — в итоге она оказалось на улице с ребенком на руках.

Хозяева хостела смогли предложить туристке комнату в квартире неподалеку, но только на три дня.

«Вы пробовали когда-нибудь искать жилье в сезон? 99 процентов уже забронировано, а что осталось, по космическим ценам или неликвид»,

— пожаловалась она.

Далее россиянке предложили переехать в апартаменты к совладельцам хостела.

«Квартира оказалась шикарной, на берегу моря, с большим балконом и общими зонами. Почти пять дней мы жили там одни, потом в одну из комнат переехала женщина из Норвегии. В общем, в этой ситуации мы даже выиграли»,

— резюмировала она.

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