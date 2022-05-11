Туристка из России с ребенком осталась на улице на Кипре

Российская туристка полетела на Кипр дикарем и рассказала о том, как она осталась без жилья по ошибке сотрудницы отеля. Историю девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» .

По словам путешественницы, она заранее забронировала для себя и ребенка отдельную комнату в хостеле. Однако по приезде оказалось, что номер занят другими постояльцами. Читательнице портала предложили разместиться в общей комнате с другими гостями, но этот вариант ей не подходил — в итоге она оказалось на улице с ребенком на руках.