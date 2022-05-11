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2 часа назад

Непалец поставил новый рекорд на Эвересте

Gismeteo

Непальскому шерпу Ками Рите удалось поставить рекорд, в двадцать шестой раз поднявшись на Джомолунгму, также известную как Эверест. По словам правительственных чиновников, прежний рекорд был «взят» в 2021 г.

Непалец поставил новый рекорд на Эвересте
Фото: GismeteoGismeteo

Непальцу пятьдесят два года, но, как говорится, есть порох в пороховницах: он выбрал традиционный маршрут в юго-восточной части горы и, возглавив группу из десятка других шерпов, преодолел все 8848,8 м.

В туристическом департаменте Катманду подтвердили, что Рита обновил свой же рекорд, а заодно поставил новый среди скалолазов мира.

В первый раз данный маршрут проложил в 1953-м сэр Эдмунд Хиллари из Новой Зеландии, которого также сопровождал шерп Тенцинг Норгей. После почина Хиллари на гору поднимались более 10 тысяч раз. С тех пор также более 300 скалолазов погибли на Эвересте.

Шерпами именуют представителей тибетской народности, проживающих рядом с главным хребтом Гималаев, поселившихся там в Средневековье.

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