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11 минут назад

В Тель-Авиве самолет вернулся из-за снимка, присланного пассажирам

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Самолет, летевший рейсом Тель-Авив-Стамбул, вернулся на стоянку из-за снимков, присланных некоторым пассажирам, на котором была запечатлена авиакатастрофа.

В Тель-Авиве самолет вернулся из-за снимка, присланного пассажирам
Фото: Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"

«Рейс TK-7709 авиакомпании «Anadolujet», выполнявший рейс Тель-Авив - Стамбул, начал движение к взлетно-посадочной полосе для взлета. Тем временем на мобильные телефоны некоторых пассажиров поступило фото, на котором видны кадры из авиакатастрофы другой авиакомпании»,

– передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую газету Star.

Пассажиры сообщили о ситуации бортпроводникам. Пилот связался с вышкой аэропорта Бен-Гурион и сообщил о ситуации. Самолет после этого вернулся на стоянку.

После проверки пассажирский лайнер вылетел из аэропорта Бен-Гурион в 15:40 со 154 пассажирами.

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