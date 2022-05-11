Во Владимирской области появятся два новых курорта

Во Владимирской области появится два новых всесезонных курорта Большого Золотого кольца. Об этом сообщается на сайте областной администрации.

Отмечается, что создание рекреационных зон будет проводиться в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и реализации соглашения о сотрудничестве в сфере развития туризма во Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Тверской, Тульской и Ярославской областях.