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1 час назад

Российская туристка назвала Турцию «палочкой-выручалочкой» для бюджетного отдыха

Lenta.ru

Россиянка бюджетно отдохнула в Турции и назвала страну «палочкой-выручалочкой» для желающих недорого съездить в отпуск. Наблюдения девушки опубликовал портал «Тонкости туризма».

Остается ли Турция бюджетным вариантом для отпуска
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор призналась, что не могла позволить себе путешествие дороже 100 тысяч рублей, а оформлять кредит для таких целей не хотелось. По ее словам, сейчас Турция стала единственным направлением, где можно отдохнуть бюджетно, не потеряв при этом в качестве сервиса.

За путевку на семь дней читательница портала заплатила 80 тысяч рублей, из которых в 27 тысяч обошлось проживание в гостинице.

«В Египте за эту стоимость мы могли бы взять только три-четыре звезды, а в Египте три-четыре звезды — это ужас», — заявила она.

Однако девушка отметила, что в последнее время турецкие отельеры стали экономить на туристах, чтобы удержать цены на прежнем уровне. Она заметила, что в гостинице, в которой она отдыхала год назад, питание стало скромнее, а также сократился ассортимент алкоголя.

«Смена белья не три раза в неделю как в прошлом году, а только один. Уборка сейчас через день, а была ежедневной. Но убираются хорошо. Моют полы, протирают пыль», — поделилась наблюдениями россиянка.

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