Сколько на самом деле нужно отдыхать: ответ психолога

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала россиянам, сколько дней на самом деле необходимо человеку для того, чтобы восстановиться после работы.

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«Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически», – объяснила эксперт.

Выходя в отпуск или на праздники стоит помнить о том, что отдых от психологического давления, которое вы получаете на работе, должен длиться от 3 дней до недели. В крайних случаях может потребоваться и больше времени.

При том отдыхать стоит активно: отдых на пляже поможет восстановиться через 3 недели, а отдых на пляже и рисование – в два раза быстрее.