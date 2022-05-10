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4 часа назад

Сколько на самом деле нужно отдыхать: ответ психолога

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала россиянам, сколько дней на самом деле необходимо человеку для того, чтобы восстановиться после работы.

Сколько на самом деле нужно отдыхать: ответ психолога
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически», – объяснила эксперт.

Выходя в отпуск или на праздники стоит помнить о том, что отдых от психологического давления, которое вы получаете на работе, должен длиться от 3 дней до недели. В крайних случаях может потребоваться и больше времени.

При том отдыхать стоит активно: отдых на пляже поможет восстановиться через 3 недели, а отдых на пляже и рисование – в два раза быстрее.

Все дело в том, что мозгу нужно чередовать работу полушарий, чтобы переключиться, объяснила психолог Светлана Колосова в эфире радио «Спутник».

Новости путешествий,Светлана Колосова,
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