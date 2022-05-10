Сколько на самом деле нужно отдыхать: ответ психолога

Кандидат психологических наук Светлана Колосова рассказала россиянам, сколько дней на самом деле необходимо человеку для того, чтобы восстановиться после работы.
«Чаще всего мы устаем от психологического давления. Важно отдыхать не только физически, но и психологически», – объяснила эксперт.
Выходя в отпуск или на праздники стоит помнить о том, что отдых от психологического давления, которое вы получаете на работе, должен длиться от 3 дней до недели. В крайних случаях может потребоваться и больше времени.
При том отдыхать стоит активно: отдых на пляже поможет восстановиться через 3 недели, а отдых на пляже и рисование – в два раза быстрее.
Все дело в том, что мозгу нужно чередовать работу полушарий, чтобы переключиться, объяснила психолог Светлана Колосова в эфире радио «Спутник».