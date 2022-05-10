В России цены на отдых на юге подешевели на 15%

В преддверии сезона отпусков отельеры были вынуждены снизить стоимость жилья на 15%, об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза тур индустрии.

Владельцы отелей и гостиниц рассчитывали на высокие темпы инфляции, а также на то, что большинство зарубежных курортов все еще закрыты для авиасообщения с другими государствами из-за пандемии и введенными санкциями против России.