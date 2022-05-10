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4 часа назад

В России цены на отдых на юге подешевели на 15%

runews24.ru

В преддверии сезона отпусков отельеры были вынуждены снизить стоимость жилья на 15%, об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза тур индустрии.

В России цены на отдых на юге подешевели на 15%
Фото: runews24.rurunews24.ru

Владельцы отелей и гостиниц рассчитывали на высокие темпы инфляции, а также на то, что большинство зарубежных курортов все еще закрыты для авиасообщения с другими государствами из-за пандемии и введенными санкциями против России.

Однако большинство южных аэропортов РФ были вынуждены закрыться из-за близости проведения спецоперации на Украине. Также у желающих отдохнуть возросла тревога в связи с боевыми действиями, поэтому спрос снизился.

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