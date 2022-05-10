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1 час назад

Пожившая в Шри-Ланке россиянка рассказала о лучших пляжах на острове

Lenta.ruиещё 2

Российская путешественница, пожившая в Шри-Ланке несколько месяцев, рассказала о лучших пляжах острова. Своими наблюдениями девушка поделилась в репортаже для «Ленты.ру».

Россиянка рассказала о лучших пляжах на Шри-Ланке
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам автора материала, каждый пляж республики красив по-своему, однако есть несколько мест, которые особенно ей запомнились. Например, в деревне Мирисса она посоветовала посетить Coconut Tree Hill и встретить там закат, а после захода солнца забраться на Parrot Rock.

«А еще нужно непременно сделать вылазку к Secret Beach с небольшим природным бассейном без волн»,

— добавила туристка.

Кроме того, девушка порекомендовала два «инстаграмных» пляжа Jungle Beach и Secret Pool между деревнями Велигама и Ахангама.

«Это место нравится любителям арт-объектов из-за надписи на стене "Твое волнение меня успокоило", которая эффектно смотрится возле бушующего океана»,

— уточнила россиянка.

Также путешественница обратила внимание на то, что в Ахангаму лучше приезжать тем, кто хорошо умеет кататься на серф-доске, а тем, кто любит дикие пляжи, подойдет побережье Мидигамы.

«Там нет рядов шезлонгов и зонтов, спасающих от солнца, нет палаток с едой, кафе и громкой ланкийской музыки. Только разминающиеся перед заплывом серферы и несколько туристов, которым по душе уединение и тишина»,

— поделилась автор репортажа.

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