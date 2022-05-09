Туристы рассказали, как проходит отдых на майские праздники в Турции

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» поделились отзывами об отдыхе в Турции на майские праздники. Поводом послужило сообщение c критикой отеля Kaya Palazzo в Белеке, поступившее в редакцию. «В номерах не работают мини-бары, есть проблемы с водой. Сервис в ресторанах: видно, что персонал дешевый набран, просто стоят смотрят в потолок, можно 30 мин ждать», – поделилась наблюдениями представитель одного из турагентств. В течение дня пост набрал более 200 комментариев. Редакция сгруппировала позитивные и негативные реплики.

Фото: TourDom TourDom

Итак, положительно наши читатели высказались об отдыхе в этих отелях: Adalya Elite Lara, Akka Antedon, Akka Allinda, Alva Donna, Barut B Suits, Bellis Deluxe hotel, Bella Resort, Gypsophila Club Marine, Granada Luxury Resort & SPA, Gural Belek, Kilikya Palace, Lonicera Premium, Limak Limra, Paloma Finesse, Papillon Belvil, Pine Beach, Selectum Luxury, Titanic Deluxe Bodrum, Trendy Lara hotel, Voyage Sorgun, Voyage Belek.

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А вот по поводу вышеупомянутого Kaya Palazzo развернулась дискуссия. Турагент Aлександра Hottours заступилась за него: «Мне очень зашел отель, с удовольствием продаю лагун-сьюты». Ее поддержала туристка, описавшая новогодний отдых: «Все было идеально. Косметика Hermes. В мини-баре очень много всего: и чипсы, и вино красное и белое. Свежевыжатые соки, всегда вида три на завтрак, обед и ужин». Но были и те, кто согласился с критикой:

«Туристы тоже жаловались на сервис и работу сантехники»,

– отметил подписчик Евгений Пронин.

Поспорили и насчет отдыха в Maxx Royal. Его сравнивают с Lujo Bodrum, причем сравнение неоднозначное. Одни пишут, что Maxx Royal лучше, другим, напротив, больше нравится Lujo, особенно с учетом программы перелетов на AZUR air Black Jet:

«Черный джет – это тема!»

Liu Resort тоже оценивают по-разному. «Реcепшен и гестрелейшен нет дела до нужд туристов. Больше туда бронировать не буду», – высказалась представитель одного из агентств. Но ей парирует Александра:

«Отель небольшой, концентрация народа большая, мест мало, надо отправлять в меньшие наплывы и без детей».

Неуверенно в «Крыше ТурДома» высказались и насчет Mirage Park. «По сервису нареканий пока нет, но на ресепшен намекнули на доплату за номер с видом на море». Еще один подписчик критически оценил Amara Premier Palace:

«Сейчас реально хуже сервис стал, питание не как 2 года назад».