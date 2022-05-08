Лаос снимает коронавирусные ограничения для российских туристов

Лаос открывается для туристов с 9 мая. Привитым путешественникам не потребуются ни ПЦР-тест, ни карантин, сообщает ТАСС.
Вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» признаны в государстве. Непривитые туристы должны сдать экспресс-тест на COVID-19 за 48 часов до вылета.
Россияне могут находиться в Лаосе без визы до 30 дней.
В Лаос с понедельника смогут без ограничений въезжать и посещать всю территорию ЛНДР любые иностранные граждане.
Власти Лаоса придают большое значение развитию туристической сферы, поскольку она служит источником значительных валютных поступлений. На территории ЛНДР находятся свыше двух тысяч интересных мест и объектов, посещаемых туристами.