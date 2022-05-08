Лаос снимает коронавирусные ограничения для российских туристов

Лаос открывается для туристов с 9 мая. Привитым путешественникам не потребуются ни ПЦР-тест, ни карантин, сообщает ТАСС.

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Вакцины «Спутник V» и «Спутник лайт» признаны в государстве. Непривитые туристы должны сдать экспресс-тест на COVID-19 за 48 часов до вылета.

Россияне могут находиться в Лаосе без визы до 30 дней.

В Лаос с понедельника смогут без ограничений въезжать и посещать всю территорию ЛНДР любые иностранные граждане.