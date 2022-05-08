Туристов в Крыму много, но впечатление большого турпотока ложное

Специалисты туротрасли, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, не согласились с оценкой заполняемости крымских гостиниц, которую привел министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«В среднем уровень загрузки по отелям колеблется от 40 до 60%, в ряде топовых гостиниц и санаториев превышает 75%», – сообщается в комментарии от пресс-службы министерства.

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Сколько отелей опросил крымский Минтуризма, выводя средний показатель загрузки, неизвестно: на этот вопрос пресс-служба пока не ответила. Специалисты, с которыми консультировался TourDom.ru, предполагают, что чиновники руководствовались в основном данными от наиболее известных отелей, которые расположены в районе Ялты.

«Единственный курорт, где собирают статистику наши чиновники, – это Ялта, – предполагает владелец отеля в Крыму, пожелавший остаться не названным. – Наверное, обзвонили три гостиницы – Mriya, “Пальмира Палас” и “Ялта-Интурист”, где сказали, что все хорошо».

По его словам, отели Ялты действительно загружены сейчас лучше, чем гостиницы в других районах полуострова. Этому способствует известность курорта и некоторое снижение цен на размещение. «Зачем ехать в Евпаторию, а тем более в Межводное, в Судак, когда можно поехать в Ялту?» Многие сейчас приезжают на машинах, поэтому могут совершать короткие поездки, останавливаются в отеле не на неделю-две, а всего на 2–3 дня, а затем едут дальше, в другую гостиницу либо в другой регион. Такие туристы создают ложное впечатление большого турпотока на полуостров: “Люди есть, а работы нет".

О том, что начало сезона в Крыму пока складывается хуже, чем год назад, свидетельствуют и данные системы бронирования Travelline.

За последние 14 дней на гостиницы Крыма приходится около 3% всех заявок, в то время как на отели Краснодарского края – 23%. При этом доля отмен ранее сделанных бронирований у гостиниц полуострова наиболее высокая – 81%. Для сравнения: в Краснодарском крае отменяются лишь 33% заказов, в Москве – 27%.

При этом в Ростуризме утверждают, что полуостров «во время майских праздников остается в топе курортов среди россиян».

Эти данные идут вразрез с оценкой ситуации от туроператоров. Они утверждают, что количество заявок сократилось на порядок по сравнению с уровнем 2021 года, а заполняемость отелей на майские праздники упала в 2–5 раз. Представители гостиниц тоже сообщали о большом количестве отмен бронирований. Владельцы некоторых гостиниц думают о закрытии, так как предоплат от туристов недостаточно, чтобы оплатить работу персонала и войти в сезон.

Вся надежда у туроператоров и крымских отельеров сейчас на РЖД. В марте руководство перевозчика анонсировало свой «приход» в Крым, но пока этого не происходит. Добраться в Крым можно лишь на фирменных поездах «Таврия» компании «Гранд Сервис Экспресс», которые ходят в Симферополь дважды в день из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и еще шести городов. Однако этого количества недостаточно.

«В этом году по железной дороге в Крым можно отправить максимум 2,4 млн пассажиров. Аэропорт принимал 6 млн человек в год. Всего же в прошлом году в Крым прибыло около 9,5 млн отдыхающих», — рассказал TourDom.ru один из экспертов по перевозке.

Получается, что компенсировать ограничение авиасообщения с полуостровом без радикального увеличения железнодорожной перевозки невозможно: где взять еще 7 млн туристов, чтобы обеспечить прошлогодний турпоток?