На майские в Питер: особняки, парки и шоколад

Безусловно, Питер — это прекрасно. Особенно, когда в нем солнечно, а ветер не норовит снести тебя и утащить далеко-далеко в море.

Фото: freepik.com freepik.com

Сейчас погода радует, а это значит, что настало то самое время, когда можно начинать гулять по паркам и заглядывать в особняки, которых здесь великое множество. Петербург такой город, в котором каждый приезд можно найти что-то новое.

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Описание начала маршрута предлагаю вам прочитать здесь - “На майские в Питер. Часть 1: авангард, искусство, кофе”, а план по продолжению этого удивительного приключения предлагаю ниже.

Таврический сад

Источник фото: Дарья Барташевич /cafesociete.ru

Если у вас достаточно времени, то настоятельно рекомендую пройтись по особнякам, паркам, заглянуть в буддистские и индийские магазинчики, поесть пышек в самой известной легендарной пышечной города, сходить в театр и просто наслаждаться жизнью.

Драматический театр

Источник фото: Дарья Барташевич /cafesociete.ru

Особняки:

Особняк Половцева или дом Архитектора. Расписание экскурсий рекомендую смотреть на сайте. Немного об истории этого здания - в XIX веке здание принадлежало и служило резиденцией Александру Половцеву, государственному секретарю Александра III. Сейчас это действующий дом архитекторов, внутри сохранены все парадные залы и интерьеры прошлых лет, часто проводятся временные экспозиции.

Особняк Демидова на данный момент является местом для проведения торжеств, но попасть туда по договоренности можно. Это уникальный памятник архитектуры XVIII века и одно из самых красивых зданий в центре Питера. Архитектор - Огюст Монферран. Владелец - Павел Николаевич Демидов, один из богатейших промышленников в России XVIII века, действительный статский советник и владелец уральских чугуноплавительных заводов и меценат.

Владимирский дворец или Дом ученых. Всю информацию по событиям и по экскурсиям можно найти на сайте. Здание было построено для Великого князя Владимира Александровича, третьего сына Императора Александра II. После революции 1917 года в здание размещались правительственные учреждения и именно благодаря этому интерьер был сохранен. Позже во дворце была библиотека издательства “Всемирная литература”, с 1920 года здание является Домом ученых, в котором сегодня проводят экскурсии, рассказывающие о парадных залах и о жизни первых владельцев.

Особняк Кельха - архитектурный хамелеон, в интерьере которого собраны абсолютно несочетаемые стили. В ходе экскурсии можно подробнее узнать об истории особняка и жизни одной из самых богатых семей Российской Империи.

Академия Штиглица - действующий университет, который подготавливает дизайнеров, художников, архитекторов. В здании есть прекрасная галерея, в которую можно попасть, купив билет. Сам особняк стоит того, чтобы в нем побывать и почувствовать атмосферу, в которой учатся студенты, вдохновляются и создают свои шедевры. Билеты можно приобрести в кассе, либо на сайте.

Академия Художеств

Академия Штиглица - внутренний двор Источник фото: Дарья Барташевич /cafesociete.ru

Особняк Румянцева - невероятно красивый дом, расположенный на Английской набережной. Принадлежал одним из самых богатых людей в России - графу Николаю Румянцеву – выдающемуся государственному деятелю, канцлеру Российской империи, просветителю и меценату. К 300-летию Петербурга особняк в качестве музея открыли после реставрации, так что сегодня — это не просто очередной дворец с дворцовыми интерьерами, это, фактически, музей истории города: здесь и дворцовые залы, и интерьеры, и экспозиция с вещами в период НЭПа, и коммунальная квартира, и образ Петербурга в 30-е годы прошлого столетия, и выставка, и блокадный Ленинград. Билеты можно приобрести в кассе. Настоятельно рекомендую!

Магазины старой книги:

Старая книга на 6-й линии Васильевского острова;

Магазин “Ковчег”;

Букинистический магазин “Старая книга”;

“Академкнига”;

Букинистическая лавка “Библиофил”.

Оранжерея таврического сада

Источник фото: Дарья Барташевич /cafesociete.ru

Сады и парки:

Таврический сад, организованный около дворца графа Потемкина, одного из фаворитов императрицы Екатерины Великой.

Сад у Аничкова дворца;

Измайловский садик;

Польский сад в усадьбе Державина, где, кстати, располагается очень атмосферное кафе “Оранжерея”.

Алексеевский сад, расположенный во дворе дворца графа Шереметьева.

Летний сад.

Музеи:

Музей фарфора и шахмат с бесконечно интересной экспозицией фарфора и шахмат на Петроградской стороне рядом с Ботаническим садом и музеем авангарда.

Anna Nova Gallery - галерея современного искусства с программой медитаций и лекциями про искусство на улице Жуковского.

Музей печати, где Ленин начал издавать первую революционную газету.

Оранжерея Таврического сада.

Кофе:

Civil Coffee bar;

Mad espresso team;

Amazing Cacao;

Смена;

Пенка;

Coffee 3 SPb;

Cafe limitless;

Gotcha Brew Bar.

Буддийские магазины:

Магазин индийских товаров на Садовой, где можно купить классные палочки для медитаций и пало санто, и, конечно, книги!

Буддийский магазин на Лиговском.

Почему в название этой статьи я вынесла “шоколад”, можете спросить вы, если про шоколад не сказала ни слова? Отвечу просто - в Питере разместилось одно из самых первых и крупных производств bean-to-bar шоколада в России (спешелти-шоколад), о котором очень скоро выйдет материал. Так что, будете в Петербурге - включите Amazing Cacao в список мест, которые стоит посетить. На производстве они даже проводят экскурсии с дегустациями, и обязательно попробуйте тот самый напиток, который готовили ацтеки в Перу еще в древние-древние времена.

Gotcha Brew Bar

Кстати, город на Неве не просто так называют кофейной столицей нашей страны. Здесь изготавливают украшения ручной работы, повторяющие по своей форме кофейные зерна.

Saxar Jew