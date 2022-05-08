На майские в Питер: особняки, парки и шоколад

Безусловно, Питер — это прекрасно. Особенно, когда в нем солнечно, а ветер не норовит снести тебя и утащить далеко-далеко в море.
Сейчас погода радует, а это значит, что настало то самое время, когда можно начинать гулять по паркам и заглядывать в особняки, которых здесь великое множество. Петербург такой город, в котором каждый приезд можно найти что-то новое.
Описание начала маршрута предлагаю вам прочитать здесь - “На майские в Питер. Часть 1: авангард, искусство, кофе”, а план по продолжению этого удивительного приключения предлагаю ниже.
Если у вас достаточно времени, то настоятельно рекомендую пройтись по особнякам, паркам, заглянуть в буддистские и индийские магазинчики, поесть пышек в самой известной легендарной пышечной города, сходить в театр и просто наслаждаться жизнью.
Особняки:
Особняк Половцева или дом Архитектора. Расписание экскурсий рекомендую смотреть на сайте. Немного об истории этого здания - в XIX веке здание принадлежало и служило резиденцией Александру Половцеву, государственному секретарю Александра III. Сейчас это действующий дом архитекторов, внутри сохранены все парадные залы и интерьеры прошлых лет, часто проводятся временные экспозиции.
Особняк Демидова на данный момент является местом для проведения торжеств, но попасть туда по договоренности можно. Это уникальный памятник архитектуры XVIII века и одно из самых красивых зданий в центре Питера. Архитектор - Огюст Монферран. Владелец - Павел Николаевич Демидов, один из богатейших промышленников в России XVIII века, действительный статский советник и владелец уральских чугуноплавительных заводов и меценат.
Владимирский дворец или Дом ученых. Всю информацию по событиям и по экскурсиям можно найти на сайте. Здание было построено для Великого князя Владимира Александровича, третьего сына Императора Александра II. После революции 1917 года в здание размещались правительственные учреждения и именно благодаря этому интерьер был сохранен. Позже во дворце была библиотека издательства “Всемирная литература”, с 1920 года здание является Домом ученых, в котором сегодня проводят экскурсии, рассказывающие о парадных залах и о жизни первых владельцев.
Особняк Кельха - архитектурный хамелеон, в интерьере которого собраны абсолютно несочетаемые стили. В ходе экскурсии можно подробнее узнать об истории особняка и жизни одной из самых богатых семей Российской Империи.
Академия Штиглица - действующий университет, который подготавливает дизайнеров, художников, архитекторов. В здании есть прекрасная галерея, в которую можно попасть, купив билет. Сам особняк стоит того, чтобы в нем побывать и почувствовать атмосферу, в которой учатся студенты, вдохновляются и создают свои шедевры. Билеты можно приобрести в кассе, либо на сайте.
Особняк Румянцева - невероятно красивый дом, расположенный на Английской набережной. Принадлежал одним из самых богатых людей в России - графу Николаю Румянцеву – выдающемуся государственному деятелю, канцлеру Российской империи, просветителю и меценату. К 300-летию Петербурга особняк в качестве музея открыли после реставрации, так что сегодня — это не просто очередной дворец с дворцовыми интерьерами, это, фактически, музей истории города: здесь и дворцовые залы, и интерьеры, и экспозиция с вещами в период НЭПа, и коммунальная квартира, и образ Петербурга в 30-е годы прошлого столетия, и выставка, и блокадный Ленинград. Билеты можно приобрести в кассе. Настоятельно рекомендую!
Старая книга на 6-й линии Васильевского острова;
Магазин “Ковчег”;
Букинистический магазин “Старая книга”;
“Академкнига”;
Букинистическая лавка “Библиофил”.
Оранжерея таврического сада
Источник фото: Дарья Барташевич /cafesociete.ru
Сады и парки:
Таврический сад, организованный около дворца графа Потемкина, одного из фаворитов императрицы Екатерины Великой.
Сад у Аничкова дворца;
Измайловский садик;
Польский сад в усадьбе Державина, где, кстати, располагается очень атмосферное кафе “Оранжерея”.
Алексеевский сад, расположенный во дворе дворца графа Шереметьева.
Летний сад.
Музеи:
Музей фарфора и шахмат с бесконечно интересной экспозицией фарфора и шахмат на Петроградской стороне рядом с Ботаническим садом и музеем авангарда.
Anna Nova Gallery - галерея современного искусства с программой медитаций и лекциями про искусство на улице Жуковского.
Музей печати, где Ленин начал издавать первую революционную газету.
Оранжерея Таврического сада.
Кофе:
Civil Coffee bar;
Mad espresso team;
Amazing Cacao;
Смена;
Пенка;
Coffee 3 SPb;
Cafe limitless;
Gotcha Brew Bar.
Буддийские магазины:
Магазин индийских товаров на Садовой, где можно купить классные палочки для медитаций и пало санто, и, конечно, книги!
Буддийский магазин на Лиговском.
Почему в название этой статьи я вынесла “шоколад”, можете спросить вы, если про шоколад не сказала ни слова? Отвечу просто - в Питере разместилось одно из самых первых и крупных производств bean-to-bar шоколада в России (спешелти-шоколад), о котором очень скоро выйдет материал. Так что, будете в Петербурге - включите Amazing Cacao в список мест, которые стоит посетить. На производстве они даже проводят экскурсии с дегустациями, и обязательно попробуйте тот самый напиток, который готовили ацтеки в Перу еще в древние-древние времена.
Gotcha Brew Bar
Кстати, город на Неве не просто так называют кофейной столицей нашей страны. Здесь изготавливают украшения ручной работы, повторяющие по своей форме кофейные зерна.
Saxar Jew
Так что руководствуйтесь планами, составляйте свой, изучайте мир вокруг, замечайте, пейте кофе и наслаждайтесь!