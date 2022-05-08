Отдых на Алтае подорожает

Туристические услуги в Республике Алтай в летнем сезоне могут существенно подорожать, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства природных ресурсов, экологии и туризма региона. В ведомстве, в свою очередь, ссылаются на информацию, полученную от туркомпаний. «По данным туроператоров, стоимость отдыха в Республике Алтай при благоприятном сценарии станет дороже на 15-20% по сравнению с прошлым годом». Это повышение тарифов, по информации пресс-службы, станет более значительным, чем обычно: «В 2021 году средний рост цен на туристические услуги составил 10%»

Фото: TourDom TourDom

Ранее за подобный прогноз о возможном повышении цен на отдых в отелях России, который был опубликован в СМИ, Федеральная антимонопольная служба России выдала предостережения представителями туроператоров «Мультитур», «Дельфин» и группы компаний Atelika Hotel Group. По мнению ФАС, утверждения о том, что летом на курортах ожидается подорожание услуг размещения, могут спровоцировать необоснованный рост прайсов.

На майские праздники, как сообщает министерство, в гостиницах Республики Алтай зафиксирована максимальная загрузка. Хороший спрос ожидают и на летний сезон. Причины высокого интереса к туристическим поездкам в регион, по мнению ведомства, – закрытые аэропорты на юге страны и программа кешбэка за туры по России.

Пользователи телеграм-канала «Крыша ТурДома» подтверждают, что турбазы и гостиницы в регионе заполнены, и отмечают, что отдых и так не дешев.

«Нахожусь сейчас на Алтае, загрузка отелей – 100%». «Каждый год цены на размещение растут, куда уж дороже».

Читатели приводят конкретные примеры.

«Altay Village Teletskoe 4* - очень достойный сервис. В сезон его бронируют сильно заранее, свободных номеров нет. Из доступных сейчас, люкс шале обойдется в 385 тыс. руб. на неделю, в стоимость входят завтраки».