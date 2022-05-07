Сочи на майских праздниках встретил туристов дождями

В ближайшую неделю в Сочи ожидается пасмурная погода. Отдых туристам во второй половине майских праздников подпортил циклон из Турции. Атмосферный фронт пришел из центральных районов республики и принес с собой дожди с ветром. Об этом журналистам рассказали синоптики центра «Фобос».

Фото: TourDom TourDom

В частности, до конца длинных выходных воздух не прогреется выше 12–13 ˚C, а ночью – 9–10 ˚C, сохранится облачная погода с переменными осадками. Температура морской воды в районе курорта – около 13 ˚C. Поэтому купаться смогут только закаленные туристы. Привычная для последнего весеннего месяца 30-градусная жара накроет Кубань лишь в конце мая.

К тому же ГУ МЧС по Краснодарскому краю распространило предупреждение о сильном ветре на территории региона. Порывы на побережье от Анапы до Новороссийска будут достигать 28 м/с.

Отметим, что о ненастье сообщают и читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома». Причем на дождь и ветер жалуются не только туристы, но и местное население.

«Просто мы, жители Краснодарского края, в шоке от погоды. Холодно, ветер, дождь. Уже давно заметили, что май как апрель стал», – рассказал один из подписчиков.