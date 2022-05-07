Россияне массово отменяют бронирования в отелях Крыма

Российские путешественники начали массово отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь в связи с закрытием аэропортов на юге страны. Об этом РИА Новости рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

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По его словам, объекты размещения полуострова в текущем году испытывают проблемы с загрузкой — в среднем она не превышает 40-45 процентов, лишь в некоторых объемы бронирований достигают 60 процентов, но «с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют».

Волков подчеркнул, что в таких условиях отельерам полуострова необходима срочная поддержка властей. «Туриндустрия Крыма опасается, что сезон будет очень слабым и рассчитывать можно будет только на небольшую загрузку отелей», — заключил специалист.