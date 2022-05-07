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3 минуты назад

Россияне начали массово отменять бронирования в отелях Крыма

Lenta.ru

Российские путешественники начали массово отменять бронирования в отелях Крыма на май и июнь в связи с закрытием аэропортов на юге страны. Об этом РИА Новости рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.

Россияне массово отменяют бронирования в отелях Крыма
Фото: unsplash.comunsplash.com

По его словам, объекты размещения полуострова в текущем году испытывают проблемы с загрузкой — в среднем она не превышает 40-45 процентов, лишь в некоторых объемы бронирований достигают 60 процентов, но «с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют».

Волков подчеркнул, что в таких условиях отельерам полуострова необходима срочная поддержка властей. «Туриндустрия Крыма опасается, что сезон будет очень слабым и рассчитывать можно будет только на небольшую загрузку отелей», — заключил специалист.

5 мая сообщалось, что Росавиация продлила режим ограничения полетов в ряд аэропортов юга страны до 13 мая. Новый временный запрет будет действовать на полеты в 11 аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Новости путешествий,Алексей Волков,Росавиация,
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