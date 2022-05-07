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3 часа назад

Туристы назвали Таиланд лучшей страной для путешествий после пандемии

TURIZM.RU

Самые популярные тайские города, которые путешественники со всего мира ищут онлайн, это: Бангкок, Пхукет, Чиангмай и Хуахин.

Туристы назвали Таиланд лучшей страной для путешествий
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

Согласно исследованию, тремя главными мотивами для туристов, планирующих посетить Таиланд, являются досуг — 30%, возможность сбежать от стресса и расслабиться — 25% и активность на свежем воздухе — 18%. То есть большинство ищет отдых без стресса, который предоставляет возможность расслабиться, хочет побыть на свежем воздухе и забыть о тревогах, связанных с пандемией.

Исследование показало, что, находясь в Таиланде, туристы чаще всего направляются к достопримечательностям, которые сделали Таиланд знаменитым. Самые популярные виды активного отдыха — посещение знаменитого тайского массажа, дегустация тайской кухни в кафе и ресторанах, отдых на курортах и знакомство с тайской культурой, например, посещение буддийских храмов.

Туристическая индустрия Таиланда восстанавливается после двухлетнего простоя. Ожидается, что в течение следующих трех лет число гостей увеличится и к концу 2024 года достигнет примерно 46,96 миллиона человек. Такие данные предоставила Ассоциация путешествий Тихоокеанской Азии (PATA). Продолжающееся смягчение требований к въезду должно способствовать скорейшему возвращению туристов в Таиланд.

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