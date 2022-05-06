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2 часа назад

Эксперт раскрыл способ выгодного приобретения путевки в детский лагерь

Inc-News

При покупке путевки рекомендуется воспользоваться кешбэком, предоставляемым Ростуризмом. Родители таким образом смогут сэкономить до половины стоимости путевки. Впереди летние каникулы и уже сейчас родители ищут способы, как можно выгодно приобрести своим детям путевки в оздоровительные лагеря.

Эксперт рассказал, как выгодного купить путевки в детский лагерь
Фото: Inc-NewsInc-News

Глава комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский рекомендует воспользоваться детским кешбэком от Ростуризма, с помощью которого можно сэкономить до половины стоимости путевки. Расплатиться за такую путевку можно только картой национальной платежной системы "Мир".

"Есть программа Ростуризма, которая предполагает возмещение до 50 процентов затрат на путевку по карте «Мир». Заявку можно подать на сайте детского лагеря, если он участвует в этой программе (большинство — участвует), или на сайте туроператора",

— поясняет эксперт в интервью "ВМ".

Отправиться в оздоровительный лагерь по путевке, купленной в рамках программы детского кешбэка, можно с 1 мая по 30 сентября. Приобрести такую путевку можно до конца августа.

Новости путешествий,Ростуризм,Российский союз туриндустрии,
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