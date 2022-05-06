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32 минуты назад

В Абу-Даби смягчили коронавирусные ограничения

РИА "ФедералПресс"

По приезде в эмират необходимо только официальное свидетельство о вакцинации (для России – «Спутник V») с действующим QR-кодом.

В Абу-Даби смягчили коронавирусные ограничения
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

По прибытии в международный аэропорт Абу-Даби больше не нужно делать ПЦР-тест, независимо от прививочного статуса путешественников. Внутри самого Абу-Даби действуют некоторые ограничения по ковиду. Так, в помещениях, нужно носить маску.

С апреля людям без прививки от коронавируса можно посещать мероприятия, туристические достопримечательности и культурные учреждения. Однако нужно предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (срок – 48 часов). Действуют «зеленые» пропуска Al Hosn. Срок их действия продлили с 14 до 30 дней (всем прошедшим вакцинацию против ковида).

«Зеленый» пропуск нужен, чтобы посещать общественные места, включая торгово-развлекательные комплексы, рестораны, учреждения культуры. Также теперь туристические площадки и мероприятия смогут работать со 100 % загрузкой, передает АТОР.

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