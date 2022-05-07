В Дагестане прогнозируют рост турпотока на 20% в 2022 году

"Уже сегодня мы видим значительно возросшие показатели: так в 2020 году турпоток составил 840 тыс., в 2021 году уже рекордные 1,1 млн туристов посетили нашу республику, а в 2022 году планируется побить рекорд прошлого года и превысить 1,1 млн человек на 20% только по числу организованных туристов", - сказал он.