В Дагестане прогнозируют рост турпотока на 20% в 2022 году

Рост числа туристов в Республике Дагестан по итогам 2022 года может составить порядка 20%. Такое мнение высказал ТАСС член комитета Государственной думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от республики Мурад Гаджиев.
"Уже сегодня мы видим значительно возросшие показатели: так в 2020 году турпоток составил 840 тыс., в 2021 году уже рекордные 1,1 млн туристов посетили нашу республику, а в 2022 году планируется побить рекорд прошлого года и превысить 1,1 млн человек на 20% только по числу организованных туристов", - сказал он.
Гаджиев отметил, что Дагестан становится все более популярным туристическим направлением России не только из-за санкционных ограничений, но и в силу уникального сочетания природы и культуры, что делает его одним из наиболее перспективных регионов страны для развития туризма.
Он подчеркнул, что развитие отрасли определяется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и документа
"Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального округа до 2035 года". В проекте стратегии предложена модель развития туризма в республике на пяти приоритетных туристских территориях. "Это туристские территории "Прибрежная", "Южная", "Горная", "Северная" и "Среднегорье", определены основные направления их развития. Нужно максимально ускорять сроки реализации проектов, задействовать дополнительные ресурсы, так как уже сейчас мы не можем в полном объеме удовлетворить значительно возросший за короткий период спрос", - пояснил он.
Для создания современной туристической инфраструктуры в настоящее время в республике формируются пять кластеров: Дербент, Сулакский каньон, Ачикольские озера, а также прибрежный и горный. Прибрежный кластер будет сосредоточен на развитии пляжного туризма.