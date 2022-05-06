Названы популярные направления для внутреннего туризма

Рейтинг внутреннего туризма возглавили Санкт-Петербург и Сочи. При этом Краснодарский край не является самым дорогим направлением.
«Тюменская область вошла в десятку популярных бюджетных направлений отдыха этим летом. Туристы бронируют отели и квартиры в Тюмени в среднем за 2 тысячи рублей в сутки», – говорится в сообщении.
Российских туристов интересует не только Сибирь, но и Дальний Восток. ГородВладивосток также в топе рейтинга. Многие готовы поехать летом и на курорты Кавказских Минеральных Вод.
Также среди россиян пользуются популярностью Казань и Москва, следует из рейтинга Tvil.ru. Из крымских городов в рейтинг попала Ялта.