Петербург может быть исключен из иностранных круизных маршрутов

Круизные компании пересматривают свои маршруты из-за спецоперации на Украине. В частности, туры планируются без заезда в Петербург, сообщают средства массовой информации.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Нашим приоритетом является обеспечение безопасного отдыха для наших гостей. Мы возобновим маршрут так скоро, как будет возможно»,

– отмечают организаторы перевозок.

В одной из круизных компаний отметили, что им пришлось пересматривать практически всю круизную программу в Северной Европе.

ТАСС со ссылкой на испанскую газету пишет, что из некоторых маршрутов Петербург уже исключен. Другая компания отказалась от остановок в Северной столице на всех маршрутах текущего года.