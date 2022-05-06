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40 минут назад

Петербург может быть исключен из иностранных круизных маршрутов

РИА "ФедералПресс"

Круизные компании пересматривают свои маршруты из-за спецоперации на Украине. В частности, туры планируются без заезда в Петербург, сообщают средства массовой информации.

Петербург может быть исключен из иностранных круизных маршрутов
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Нашим приоритетом является обеспечение безопасного отдыха для наших гостей. Мы возобновим маршрут так скоро, как будет возможно»,

– отмечают организаторы перевозок.

В одной из круизных компаний отметили, что им пришлось пересматривать практически всю круизную программу в Северной Европе.

ТАСС со ссылкой на испанскую газету пишет, что из некоторых маршрутов Петербург уже исключен. Другая компания отказалась от остановок в Северной столице на всех маршрутах текущего года.

Лайнеры Norwegian Cruise Line не будут заходить в Петербург в этом году, однако есть предложения на лето следующего года.

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