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1 час назад

СМИ: Япония в июне может начать пускать в страну иностранных туристов

ТАССиещё 1

ТОКИО, 6 мая. /ТАСС/. Правительство Японии планирует к июню этого года снять фактический запрет на выдачу виз иностранным туристам, введенный в конце 2020 года из-за пандемии. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

СМИ: Япония в июне может начать пускать в страну иностранных туристов
Фото: https://tass.ru/https://tass.ru/

Отмечается, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается. Подчеркивается, что уже в мае в страну могут быть допущены первые ограниченные группы иностранных туристов.

С 28 декабря 2020 года в Японии был введен фактический запрет на выдачу новых виз гражданам всех государств и регионов мира в связи с распространением штаммов коронавируса. В настоящее время в Японию могут въехать только японцы, иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы, и дипломаты. Также въезд может быть разрешен родственникам проживающих в Японии иностранцев в "исключительных случаях", например по семейным обстоятельствам. При этом действует ограничение на въезд - не более 10 тыс. человек в день.

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