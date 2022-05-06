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2 часа назад

СМИ: Япония уже в июне может открыться для туристов

TourDomиещё 2

Власти Японии рассматривают возможность с июня снять ограничения на въезд для иностранных туристов и возобновить выдачу соответствующих виз. Об этом сообщает издание Kyodo со ссылкой на премьер-министра Фумио Кисиду.

СМИ: Япония уже в июне может открыться для туристов
Фото: tourdom.rutourdom.ru

Во время визита в Лондон глава кабмина рассказал журналистам, что эпидемиологическая ситуация в стране постепенно стабилизируется. В связи с этим правительство приняло решение провести консультации с Минздравом по вопросу смягчения ковидных ограничений.

«В настоящее время мы значительно ослабили меры пограничного контроля, а следующий шаг произойдет в июне. Тогда Япония сделает более лояльные правила въезда для иностранцев, по аналогии с другими странами – членами G7»,

– сообщил Фумио Кисиду.

Премьер-министр не уточнил, что конкретно изменится в правилах пересечения границы, однако инсайдеры в правительстве пояснили, речь идет о возобновлении выдачи туристических виз. Этот процесс приостановился еще в 2020 году с началом пандемии коронавируса. Сейчас Япония пускает только самих граждан государства, иностранцев с долгосрочными визами и дипломатов.

На фоне этих заявлений и японский национальный перевозчик Japan Airlines объявил о возможном восстановлении рейсов в Россию с июля. На первом этапе рассматривается вариант выполнять полеты по маршруту Владивосток – Токио. «Компания обязуется проинформировать своих партнеров о расписании рейсов в июле, как только будет внесена ясность и определена дата полетов», – уточнил представитель Japan Airlines.

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