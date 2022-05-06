4 вещи, которые пригодятся в любом автопутешествии

Проверьте, есть ли они в вашем багажнике и бардачке.

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Поездка на авто, особенно дальняя, требует некоторой подготовки. Наверняка вы собрались отправиться за город в эти майские праздники? Мы подготовили небольшой гайд по вещам, которые точно не будут лишними во время многочасовой поездки.

Внешний аккумулятор

Обойтись без пауэрбанка в долгом путешествии очень трудно. Самое неприятное — остаться без заряженного смартфона где-нибудь посреди леса на дороге в вечернее время. Выбирайте модель с мощностью достаточной на несколько дней, чтобы у вас была возможность не зависеть от розеток, даже если вы отъедете от дачного домика на несколько часов.

Палантин

Если вы не планируете останавливаться в доме за городом, а просто хотите провести выходные на свежем воздухе, вам не обойтись без плотного пледа или палантина. При этом даже когда вы вернетесь домой, не доставайте вещь из авто, плед всегда пригодится, даже в городских поездках. Идеально, если вы купите вещь и оставите ее специально для автопутешествий. Вдруг, ваш мужчина внезапно предложит вам поехать в летний кинотеатр посреди рабочей недели?

Силиконовая бутылка

Очень полезная вещь, особенно в дальних летних поездках, где всегда хочется пить. На постоянной покупке воды можно просто разориться, еще не доехав до точки назначения. Бутылка станет спасением как для вас, так и для вашей семьи, если вас в авто много. Просто купите каждому члену семьи по бутылке и периодически пополняйте ее в пути. Вы не представляете, сколько места в авто сэкономите.

Канистра для бензина