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1 час назад

Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом

Даша Краснова

Самый длинный в мире мост со стеклянным полом открыли для публики во Вьетнаме. Об этом сообщает Express.

Во Вьетнаме открыт самый длинный в мире мост со стеклянным полом
Фото: unsplashunsplash

Длина моста Бах-Лонг, что в переводе означает "белый дракон" – 632 метра. Он расположен в провинции Шонла в 150 метрах над землей между двумя горами.

Пол сооружения сделан из закаленного стекла и может одновременно выдержать 450 посетителей.

Власти надеются, что достопримечательность привлечет в регион большее число туристов.

До этого мы рассказывали, что Вьетнам стал доступен невакцинированным туристам.

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