Новая Зеландия полностью открылась для туристов

Теперь туристы из 60 безвизовых стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Южная Корея, Япония, Сингапур и Малайзия. могут организовать путешествие «на край света» впервые после двух лет самых жестких в мире мер по борьбе с пандемией.

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В аэропорту Окленда приземлились первые рейсы из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, прибывшим вручили популярные шоколадные батончики местного производства. Привитые путешественники должны иметь свежий отрицательный тест на COVID-19, а по прибытии пройти еще одно, самостоятельное тестирование на коронавирус. Непривитым, возможно, разрешат въезд с октября, при условии, что правительство не отменит ограничения раньше.