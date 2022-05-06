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1 час назад

Новая Зеландия полностью открылась для туристов после локдауна

TURIZM.RU

Теперь туристы из 60 безвизовых стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Евросоюз, Южная Корея, Япония, Сингапур и Малайзия. могут организовать путешествие «на край света» впервые после двух лет самых жестких в мире мер по борьбе с пандемией.

Новая Зеландия полностью открылась для туристов
Фото: TURIZM.RUTURIZM.RU

В аэропорту Окленда приземлились первые рейсы из Лос-Анджелеса и Сан-Франциско, прибывшим вручили популярные шоколадные батончики местного производства. Привитые путешественники должны иметь свежий отрицательный тест на COVID-19, а по прибытии пройти еще одно, самостоятельное тестирование на коронавирус. Непривитым, возможно, разрешат въезд с октября, при условии, что правительство не отменит ограничения раньше.

Планируется, что каждую неделю в Новую Зеландию будет прилетать более 30 000 человек — это больше, чем во время пандемии, когда въезд разрешался только своим гражданам и лицам с видом на жительство, но значительно меньше нормального уровня, который составлял около 25 000 человек ежедневно.

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