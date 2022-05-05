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1 час назад

Совравший о своем обучении пилот сорвал рейс и вывел пассажиров из себя

Lenta.ru

Летчик авиакомпании Virgin Atlantic соврал о своем обучении и вывел из себя пассажиров, летевших из Лондона в Нью-Йорк. Об этом сообщает Daily Mail.

Совравший о своем обучении пилот сорвал рейс
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным издания, лайнер вылетел по расписанию из аэропорта Хитроу, однако спустя 40 минут полета второй пилот признался командиру воздушного судна, что не прошел летное испытание. Согласно политике авиакомпании, без этого теста нельзя допускать персонал до управления самолетом.

В результате экипаж вернулся в аэропорт вылета и сослался на «административную ошибку» в документации, а также сообщил, что для ее устранения требуется помощь наземного персонала. После этого второго пилота заменили. Лайнер снова вылетел в пункт назначения, однако приземлился в США почти на три часа позже, чем планировалось изначально.

При этом об истинной причине задержки пассажиры узнали из публикаций в СМИ. Многих это сообщение привело в ярость, отмечает издание. Однако еще больше путешественников разозлило то, что сотрудники авиакомпании отказываются выплачивать им компенсацию.

Согласно правилам Virgin Atlantic, за полеты на расстояния, превышающие 3,5 тысячи километров, выплаты получают лишь в том случае, если рейс прилетел как минимум с четырехчасовым опозданием.

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