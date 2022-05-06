Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+14° в 
USD 66.24EUR 70.07
Войти в почту
2 часа назад

Россиянам напомнили о праве на бесплатную путевку в санаторий

Lenta.ruиещё 2

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина в беседе с URA.RU напомнила, что ряд россиян имеет право на бесплатную путевку в санаторий.

Россиянам напомнили о праве на бесплатную путевку в санаторий
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Право на получение путевок на санаторно-курортное лечение имеют федеральные и региональные льготники. Список категорий граждан, имеющих право на это, весьма объемный»,

— указала депутат.

Среди них ветераны войн, участники Великой Отечественной войны и те, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лица, подвергшиеся воздействию радиации, инвалиды, в том числе дети.

Также бесплатные путевки в санаторий полагаются членам семей умерших или погибших ветеранов боевых действий. Для того, чтобы воспользоваться этим правом, указанным категориям лиц нужно обратиться в региональное отделение Фонда социального страхования или соцзащиту, также можно подать документы через МФЦ и портал Госуслуг, добавила Стенякина.

Она сообщила, что для льготников и их сопровождающих предусмотрена возможность бесплатно добраться до санатория. Однако самостоятельная покупка билета компенсирована не будет, проездной документ оформляется в государственных органах сразу при обращении.

Юрист Павел Торубаров отметил, что бесплатное санаторно-курортное лечение полагается тем, кто недавно перенес заболевание при наличии соответствующих показаний или при необходимости. Также врач может назначить пребывание в санатории в силу возраста.

Новости путешествий,Екатерина Стенякина,Фонд социального страхования РФ,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители