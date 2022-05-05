Пожилым порекомендовали обратить внимание на санаторный отдых

Генеральный директор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский посоветовал пожилым обратить внимание на санаторно-курортное направление в туризме. По его мнению, эта категория граждан должна взять в привычку такой вид отдыха, поскольку людям в возрасте, как никому другому, необходимо оздоровительное лечение. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Пожилым людям я бы порекомендовал обратить внимание на санаторно-курортное лечение. Сейчас это направление находится на небывалом подъеме относительно предыдущих лет. Мне кажется, что оно долго пребывало в забвении, но сейчас переживает ренессанс»,

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— высказался Уманский.

Причиной этого он назвал влияние пандемии. Большому количеству переболевших потребовалась реабилитация после выздоровления, обратил внимание эксперт.

«Санатории здесь нашли свое применение. Это вообще часть нашей культуры, которую с Советского Союза, слава богу, удалось сохранить. Ей по большому счету и аналогов нет нигде. Она сейчас как никогда оказалась кстати. Зарубежные истории — это все-таки про спа и какие-то процедуры, в меньшей степени медицинские и в большей направленные на получение каких-то удовольствий, а наше санаторно-курортное направление — это больше про оздоровление»,

— отметил гендиректор «Алеана».

По его словам, санатории на сегодняшний день переформатировались и подстроились под потребности современного человека. Лучше всего отправляться на такой отдых в межсезонье, порекомендовал Уманский. Выбор санаториев в России огромен, указал специалист. Лечение в каждом из них имеет свои показания и противопоказания, что обязательно нужно учитывать, подчеркнул он. Поэтому отдых в том или ином санатории прежде всего необходимо согласовывать с медиками.

«Я искренне всем рекомендую и считаю, что это должно стать новой, совершенно нормальной привычкой пожилых людей — отправляться на санаторно-курортное лечение»,

— резюмировал Уманский.