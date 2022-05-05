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23 минуты назад

Россияне массово заинтересовались переездом в одну пляжную страну

Lenta.ru

К концу марта 2022 года российский интерес к переезду в Таиланд вырос на 47,7 процента относительно показателя февраля. О том, что россияне стали массово узнавать о жизни в этой пляжной стране, говорится в исследовании портала Thailand Real Estate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россияне массово задумываются о переезде в Таиланд
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Количество запросов о переезде увеличивалось каждый месяц с сентября 2021 года. На данный момент показатель достиг рекордного уровня за всю историю наблюдений. В сравнении с мартом 2021-го стремление россиян узнать о виде на жительство в Таиланде увеличилось в 5,5 раза.

Интерес к переезду повысился и по итогам первого квартала 2022 года — в четыре раза относительно аналогичного периода в 2021-м. В сравнении с периодом с января по март 2020 года число запросов увеличилось на 259,6 процента.

«Наиболее простым и понятным вариантом получения официального статуса в Таиланде являются инвестиции в недвижимость. Общая сумма инвестиций должна быть не менее 330 тысяч долларов США, что на данный момент примерно равняется 23,7 миллиона рублей»,

— объяснил представитель портала Ален Еремеев.

Ранее аналитики Thailand Real Estate пришли к выводу, что российский спрос на недвижимость в Таиланде вырос более чем вполовину. За первый квартал 2022 года спрос на таиландское жилье вырос на 63,2 процента относительно того же периода в 2021-м.

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